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Игрок «Партизана» Антич назвал лучшего сербского футболиста в РПЛ

Игрок «Партизана» Антич назвал лучшего сербского футболиста в РПЛ
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Защитник «Партизана» Никола Антич поделился мнением о том, кто из сербских футболистов лучший в Российской Премьер-Лиге.

– Кто лучший из сербов в нынешней РПЛ?
– Страхиня Эракович выступает за лучшую команду в России, поэтому на данном этапе логично назвать его, – приводит слова Антича Metaratings.

Напомним, Эракович присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В прошедшем сезоне серб провёл 36 матчей за сине-бело-голубых и записал на свой счёт три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

В двух стартовых турах нового сезона РПЛ «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2).

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