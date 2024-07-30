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«Зенит» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Зенит» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'    

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Волков, Нино, Алип, Горшков, Барриос, Ерохин (к), Артур, Мостовой, Мантуан, Сергеев.

«Факел»: Гудиев, Браими, Брызгалов (к), Черов, Дзиов, Альшин, Щетинин, Багамаев, Багателия, Ивлев, Ильин.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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