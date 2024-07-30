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Вице-президент ПАОКа рассказал, когда будет оформлен трансфер Чалова

Вице-президент ПАОКа рассказал, когда будет оформлен трансфер Чалова
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Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос сказал, что завтра, 31 июля, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прилетит в Грецию, чтобы оформить переход в команду.

«Фёдор Чалов должен был прилететь сегодня, но, насколько знаю, этому помешало наличие рейсов в Грецию. Завтра он будет в Салониках, чтобы завершить свой переход.

Контракт на три года. Номер «девять» свободен для него», — приводит слова Кириакоса Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что переход российского форварда в ПАОК вступил в финальную стадию. Сообщалось также, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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