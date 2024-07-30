Сборная Марокко разгромила Ирак в матче Олимпиады-2024

Сегодня, 30 июля, состоялся матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Марокко и Ирака. Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Марокканцы одержали победу — 3:0.

На 19-й минуте счёт открыл марокканский полузащитник Амир Ричардсон. Ему ассистировал защитник Ашраф Хакими. На 28-й минуте нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими удвоил преимущество своей команды. На 36-й минуте хавбек Марокко Эз Абде установил окончательный счёт в матче — 3:0.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.