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Марокко — Ирак — результат матча 30 июля 2024 года, счёт 3:0, футбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Марокко разгромила Ирак в матче Олимпиады-2024
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Сегодня, 30 июля, состоялся матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы В сборные Марокко и Ирака. Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Марокканцы одержали победу — 3:0.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Марокко U23
Окончен
3 : 0
Ирак U23
1:0 Ричардсон – 19'     2:0 Рахими – 28'     3:0 Абде – 36'    

На 19-й минуте счёт открыл марокканский полузащитник Амир Ричардсон. Ему ассистировал защитник Ашраф Хакими. На 28-й минуте нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими удвоил преимущество своей команды. На 36-й минуте хавбек Марокко Эз Абде установил окончательный счёт в матче — 3:0.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Турнирная таблица Олимпиады-2024 (футбол)
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