БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» объявила о переходе 21-летнего вингера Соуле из «Ювентуса»

«Рома» объявила о переходе 21-летнего вингера Соуле из «Ювентуса»
Аудио-версия:
Комментарии

«Рома» объявила о трансфере 21-летнего крайнего нападающего Матиаса Соуле, ранее принадлежавшего «Ювентусу». Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года

«Добро пожаловать в «Рому», Матиас!» — написала пресс-служба «волков» на официальном сайте клуба.

Фото: ФК «Рома»

Аргентинский футболист находился в системе туринского клуба с 2020 года. В составе взрослой команды «Ювентуса» Соуле принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

В минувшем сезоне нападающий играл за «Фрозиноне» на правах аренды. Он принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Фрозиноне» Матиас Соуле: моя мечта — играть с Мбаппе за «Реал»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android