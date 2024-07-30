«Рома» объявила о переходе 21-летнего вингера Соуле из «Ювентуса»

«Рома» объявила о трансфере 21-летнего крайнего нападающего Матиаса Соуле, ранее принадлежавшего «Ювентусу». Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года

«Добро пожаловать в «Рому», Матиас!» — написала пресс-служба «волков» на официальном сайте клуба.

Фото: ФК «Рома»

Аргентинский футболист находился в системе туринского клуба с 2020 года. В составе взрослой команды «Ювентуса» Соуле принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

В минувшем сезоне нападающий играл за «Фрозиноне» на правах аренды. Он принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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