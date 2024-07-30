«Рубин» — «Акрон»: Иву забил со стандарта четвёртый мяч казанцев

В эти минуты проходит матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «АК Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 4:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий казанцев Даниил Кузнецов. На 48-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков удвоил преимущество команды. На 75-й минуте полузащитник казанцев Александар Юкич забил третий гол в матче. На 82-й минуте полузащитник «Рубина» Иву Угочукву отправил в ворота «Акрона» четвёртый мяч.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.