«Локомотив» — «Ростов»: красно-зелёные открыли счёт в матче

В эти минуты идёт матч Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. На 78-й минуте минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков.

В прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В феврале 2024 года «Локомотив» и «Ростов» провели товарищеский матч, завершился он победой красно-зелёных со счётом 3:1.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».