Экс-игрок «Краснодара» Ахмедов оценил выступление сборной Узбекистана на Олимпиаде-2024

Бывший центральный полузащитник «Краснодара» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов поделился мнением о выступлении узбекистанской национальной команды на футбольном турнире Олимпиады-2024.

«Было очень приятно, большой турнир. Нам многого не хватило, но это большой опыт. Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде лучше потрудимся, мы увидели наши минусы и над чем нужно работать. Дай бог, на следующих Играх мы будем ещё выше», — приводит слова Ахмедова Metaratings.

После трёх туров группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года сборная Узбекистана набрала одно очко и заняла четвёртое место в квартете С. Возглавила группу египетская национальная команда.

Ахмедов провёл в составе сборной Узбекистана 108 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

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