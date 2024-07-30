Экс-игрок «Краснодара» Ахмедов назвал чемпионат, который подошёл бы Файзуллаеву

Бывший центральный полузащитник «Краснодара» и сборной Узбекистана Одил Ахмедов поделился мнением о 20-летнем атакующем хавбеке московского ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

– Он отличный футболист, здесь тоже это показал. Тут быстрый футбол, это коллективная игра. От одного человека она не зависит. Аббос – наше будущее, надеюсь, он попадёт в команду из топ-5.

– В России Файзуллаев вышел на новый уровень. Он готов к переходу в топ-5 лиг?

– Он готов уже сейчас! Если поедет, то заиграет. Ему подойдёт чемпионат Испании, – приводит слова Ахмедова Metaratings.

В минувшем сезоне Файзуллаев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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