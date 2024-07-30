Экс-игрок «Химок» Антич высказался об игровых качествах Садыгова

Защитник «Партизана», ранее выступавший в «Химках», Никола Антич выказался об игровых качествах нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.

– Какой футболист был Садыгов? Он тянул уровень основного состава?

– Да, тянул.

– Отец Садыгова часто бывал в раздевалке команды? Что говорил игрокам?

– Нет. Это порядочный человек. Всегда при встрече он общался с футболистами, но никогда не вмешивался в их работу. Все нормально было в «Химках», и слухи про беспредел в клубе – это неправда, — приводит слова Антича Metaratings.ru

Садыгов-младший в прошлом сезоне сыграл 21 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 125 тыс. В новом сезоне РПЛ Садыгов пока не выходил на поле.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали одно очко и занимают 13-е место. Турнирную таблицу чемпионата России с шестью очками возглавляет «Зенит».