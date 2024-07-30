БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Химок» Антич высказался об игровых качествах Садыгова

Экс-игрок «Химок» Антич высказался об игровых качествах Садыгова
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Партизана», ранее выступавший в «Химках», Никола Антич выказался об игровых качествах нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.

– Какой футболист был Садыгов? Он тянул уровень основного состава?
– Да, тянул.

– Отец Садыгова часто бывал в раздевалке команды? Что говорил игрокам?
– Нет. Это порядочный человек. Всегда при встрече он общался с футболистами, но никогда не вмешивался в их работу. Все нормально было в «Химках», и слухи про беспредел в клубе – это неправда, — приводит слова Антича Metaratings.ru

Садыгов-младший в прошлом сезоне сыграл 21 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 125 тыс. В новом сезоне РПЛ Садыгов пока не выходил на поле.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали одно очко и занимают 13-е место. Турнирную таблицу чемпионата России с шестью очками возглавляет «Зенит».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Партизана» Антич назвал лучшего сербского футболиста в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android