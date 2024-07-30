«Карабах» разгромил гибралтарский «Линкольн» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и гибралтарский «Линкольн». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. «Карабах» разгромил соперника со счётом 5:0.

На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Жунинью. На 31-й минуте он забил второй гол. На 44-й минуте Жунинью оформил хет-трик. На 66-й минуте полузащитник хозяев Яссин Бензия ещё больше увеличил разрыв в счёте. На 73-й минуте хавбек Леандру Андраде забил пятый гол «Карабаха».

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу азербайджанского клуба. Таким образом, «Карабах» прошёл в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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