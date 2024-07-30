Агент Миранчука Шпинёв: рад, что Лёшка в хорошем клубе. Итальянцам привет!

Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал переход своего клиента из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед». Сегодня, 30 июля, американский клуб официально объявил о подписании Миранчука.

«Очень рад, что Лёшка в хорошем клубе. А итальянцам привет: спагетти, макароны, паста!» — передаёт слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).