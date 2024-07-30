«Зенит» — «Факел»: Ерохин открыл счёт в матче

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

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