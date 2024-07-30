Газзаев назвал лигу, в которую, по его мнению, нужно было перейти Алексею Миранчуку

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед». Сегодня, 30 июля, американский клуб официально объявил о подписании Миранчука.

«Я так понимаю, что Алексею предложили хорошие условия, от которых он не смог отказаться. Ему скоро 29 лет, наверняка он подписал хороший контракт. Российские футболисты давно не уезжали в МЛС.

Алексей сам выбрал этот путь, но контракт с саудовским клубом мог бы быть более интересным с точки зрения футбола и финансов. Лучше было бы ему подписать контракт с одним из ведущих клубов из Саудовской Аравии. Саудовская лига сейчас набирает обороты и выходит на новый уровень популярности», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).