Нико Уильямс изменил свою позицию относительно перехода в «Барселону» — Mundo Deportivo

На текущий момент крайний нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс склоняется к тому, чтобы остаться в нынешнем клубе ещё на один сезон и перейти в «Барселону» следующим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство «Атлетика» активно уговаривает испанского футболиста остаться в клубе, несмотря на активный интерес со стороны сине-гранатовых. Подчёркивается, что при условии продления контракта сумма отступных за Уильямса увеличится до € 100 млн, в то время как сейчас она составляет € 58 млн.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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