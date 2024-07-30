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Защитник «Ман Сити» Коуту, выступавший за «Жирону», станет игроком «Боруссии» — Романо

Защитник «Ман Сити» Коуту, выступавший за «Жирону», станет игроком «Боруссии» — Романо
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Правый защитник «Манчестер Сити» Ян Коуту, выступавший последние два сезона за «Жирону» на правах аренды, станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразилец подписал контракт с немецкий клубом. «Боруссия» заплатит «Сити» € 25 млн с бонусами. Сообщается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование.

Коуту перешёл в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Последние два сезона бразилец провёл в аренде в «Жироне», в которой отыграл в общей сумме 95 матчей, забив пять мячей и оформив 17 результативных передач. Контракт Коуту с «Ман Сити» рассчитан до лета 2026 года. По данным, предоставленным интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 25 млн.

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