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Чугайнов — о Миранчуке в МЛС: если хочешь быть значимым в футболе, надо выбирать Европу

Чугайнов — о Миранчуке в МЛС: если хочешь быть значимым в футболе, надо выбирать Европу
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Бывший футболист московского «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту» из «Аталанты».

«МЛС — для меня что-то другое, по сравнению с Европой. Не хочу сказать, что футбол в США это что-то плохое, не в этом дело, но у меня есть стереотип: если ты хочешь играть и быть значимым в футболе, надо выбирать Европу. Но это выбор Алексея Миранчука, он посчитал нужным перейти в «Атланту».

Мне кажется, у него не должно быть проблем с адаптацией в МЛС, потому что он уже поиграл в Европе. Можно провести аналогию с нашими хоккеистами, они же играют. Не думаю, что если футболист прошёл адаптацию в Европе, то столкнётся с сильными сложностями в США», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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