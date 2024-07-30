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«Спартак» объявил, что дерби с «Динамо» в Кубке России будет посвящено Фёдору Черенкову

Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала, что матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Динамо» (31 июля) будет посвящён легендарному экс-футболисту красно-белых Фёдору Черенкову.

Как информирует телеграм-канал «Спартака», команды и судейская бригада выйдут на поле в майках с фотографией Черенкова. Первый символический удар по мячу нанесёт дочь Фёдора Фёдоровича — Анастасия.

Подчёркивается, что игру посетят актёры фильма «Федя. Народный футболист», который выйдет в прокат 31 октября. Перед началом встречи на табло стадиона будет впервые показан трейлер картины.

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

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