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«Спартак» объявил, что дерби с «Динамо» в Кубке России будет посвящено Фёдору Черенкову

«Спартак» объявил, что дерби с «Динамо» в Кубке России будет посвящено Фёдору Черенкову
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Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала, что матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Динамо» (31 июля) будет посвящён легендарному экс-футболисту красно-белых Фёдору Черенкову.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как информирует телеграм-канал «Спартака», команды и судейская бригада выйдут на поле в майках с фотографией Черенкова. Первый символический удар по мячу нанесёт дочь Фёдора Фёдоровича — Анастасия.

Подчёркивается, что игру посетят актёры фильма «Федя. Народный футболист», который выйдет в прокат 31 октября. Перед началом встречи на табло стадиона будет впервые показан трейлер картины.

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

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