«Самый тяжёлый момент для меня как футболиста». Грилиш — о невызове в сборную на Евро

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился ощущениями после чемпионата Европы в Германии.

«Когда ты в отпуске, каждый раз, когда включаешь телефон или телевизор, то смотришь Евро, так что было трудно не смотреть. Я чувствовал, что должен был быть в команде. И чувствую, что мог предложить что-то особенное сборной Англии. Но есть, что есть. Как я уже сказал, это был самый тяжёлый момент для меня как футболиста. В моей карьере было много взлётов и падений», — приводит слова Грилиша интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, 6 июня стал известен окончательный состав сборной Англии. В списке не оказалось Джека Грилиша, чем были удивлены игроки команды. Национальная команда Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение от сборной Испании со счётом 1:2.

Напомним, Грилиш в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.