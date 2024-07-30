Карпин: Голенков не является одним из лучших нападающих России, ему всего не хватает

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о нападающем команды Егоре Голенкове после матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Голенков пока не является одним из лучших нападающих России. Ему всего не хватает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.
На 26-й минуте защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. На 78-й минуте минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков.
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