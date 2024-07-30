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Карпин: Голенков не является одним из лучших нападающих России, ему всего не хватает

Карпин: Голенков не является одним из лучших нападающих России, ему всего не хватает
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о нападающем команды Егоре Голенкове после матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Раков – 78'    

«Голенков пока не является одним из лучших нападающих России. Ему всего не хватает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.

На 26-й минуте защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. На 78-й минуте минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков.

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