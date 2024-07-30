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Карпин: без понятия, мог ли Осипенко перейти в «Краснодар»

Карпин: без понятия, мог ли Осипенко перейти в «Краснодар»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможном трансфере защитника клуба Максима Осипенко в «Краснодар».

«Без понятия, мог ли перейти Осипенко в «Краснодар», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появились сообщения об интересе «Краснодара» к футболисту.

30-летний Осипенко является игроком «Ростова» с 2020 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в составе ростовчан во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной голевой передачей. Контракт Осипенко с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника «Ростова» в € 5 млн.

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