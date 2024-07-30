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Валерий Карпин: в игре ногами Песьяков был лучше нынешних вратарей «Ростова»

Валерий Карпин: в игре ногами Песьяков был лучше нынешних вратарей «Ростова»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что бывший вратарь жёлто-синих Сергей Песьяков, который ушёл из клуба нынешним летом, превосходил по уровню нынешних голкиперов команды.

«В игре ногами Песьяков 100% был лучше нынешних вратарей «Ростова» для начала атаки от ворот. Посмотрим, смогут ли они дотянуть до его уровня», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 35-летний Песьяков присоединился к самарским «Крыльям Советов». Он выступал в составе «Ростова» с 2017 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, 50 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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