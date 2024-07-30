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Карпин: у «Ростова» плана на матч с «Зенитом» нет, и мы его не будем придерживаться

Карпин: у «Ростова» плана на матч с «Зенитом» нет, и мы его не будем придерживаться
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 3 августа, в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В следующем матче с «Зенитом» надо сдерживать всю команду, а не только Глушенкова. Нам надо забыть про остальных игроков? Плана нет на следующий матч, и мы его не будем придерживаться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последний раз команды встречались между собой в заключительном туре РПЛ сезона-2023/2024. В том матче победу одержал «Зенит» со счётом 2:1.

После двух туров нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. В активе «Ростова» четыре очка. Подопечные Валерия Карпина расположились на четвёртом месте.

Турнирная таблица РПЛ
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