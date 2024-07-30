Сборная Франции одержала разгромную победу над Новой Зеландией на Олимпиаде-2024

Сегодня, 30 июля, состоялся матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы А сборные Новой Зеландии и Франции. Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу французов.

На 19-й минуте открыл счёт нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета. Уже во втором тайме на 71-й минуте полузащитник Дезире Дуэ удвоил счёт. На 74-й минуте нападающий Франции Арно Калимуэндо установил финальное значение на табло.

После трёх туров группового этапа футбольного турнира сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в группе А. Новая Зеландия после аналогичного количества встреч заработала три очка, расположилась на третьей строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф. Помимо указанных сборных, в квартете А выступали Гвинея и США.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.