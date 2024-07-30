Переход Миранчука в «Атланту» вошёл в топ-5 самых дорогих трансферов в истории МЛС

Переход российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту» за € 12 млн вошёл в пятёрку самых дорогих трансферов в истории МЛС по версии Transfermarkt.

Согласно данным источника, трансфер 28-летнего хавбека стал четвёртым самым дорогим приобретением в истории североамериканского чемпионата. Причём первые три позиции самых дорогих трансферов в истории МЛС также принадлежат новому клубу Миранчука.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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