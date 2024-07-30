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Сборная США обеспечила себе выход в плей-офф Олимпиады-2024 после победы над Гвинеей

Сборная США обеспечила себе выход в плей-офф Олимпиады-2024 после победы над Гвинеей
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Сегодня, 30 июля, состоялся матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы А сборные США и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу североамериканцев.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
США U23
Окончен
3 : 0
Гвинея U23
1:0 Михайлович – 14'     2:0 Паредес – 31'     3:0 Паредес – 75'    

На 14-й минуте открыл счёт в матче полузащитник США Джордже Михайлович. На 31-й минуте удвоил преимущество американцев хавбек Кевин Паредес. На 75-й минуте Кевин Паредес сделал дубль и установил финальный счёт в матче.

После трёх туров группового этапа футбольного турнира сборная США набрала шесть очков и заняла второе место в группе А, заслужив возможность сыграть в плей-офф турнира. Гвинея после аналогичного количества встреч не заработала ни одного очка и расположилась на последней строчке. Помимо указанных сборных, в квартете А выступали Франция и Новая Зеландия.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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