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Вильсон Изидор забивает во втором матче подряд за «Зенит»

Вильсон Изидор забивает во втором матче подряд за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор забил третий гол своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Факелом». Таким образом, Изидор отличился во втором матче подряд.

На момент написания новости счёт в матче — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

Ранее, на 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная таблица РПЛ
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