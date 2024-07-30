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Вильсон Изидор забивает во втором матче подряд за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор забил третий гол своей команды в матче Фонбет Кубка России с «Факелом». Таким образом, Изидор отличился во втором матче подряд.

На момент написания новости счёт в матче — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.