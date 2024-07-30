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Глава «Локомотива» Нагорных: уход Глушенкова в «Зенит» — для меня сожаление

Глава «Локомотива» Нагорных: уход Глушенкова в «Зенит» — для меня сожаление
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал уход нападающего Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит».

«Глушенков ушёл из «Локомотива», потому что «Зенит» выкупил контракт. Так бывает в футболе. Для меня это сожаление», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трех официальных матчах за «Зенит».

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