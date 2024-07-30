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«Локомотив» не ведёт переговоры с «Алавесом» по трансферу Баринова

«Локомотив» не ведёт переговоры с «Алавесом» по трансферу Баринова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном трансфере полузащитника и капитана клуба Дмитрия Баринова в «Алавес».

«Переговоры с «Алавесом» по Баринову не идут. Предложение мы не получали», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось о переговорах «Алавеса» с Бариновым. Предполагалось, что клуб может заплатить € 5-6 млн.

В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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