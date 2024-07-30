В «Локомотиве» сообщили, что ведут переговоры с Лантратовым о продлении контракта

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём Ильёй Лантратовым.

«Работа по переподписанию контракта с Лантратовым идёт. Когда будет нужно, клуб об этом объявит», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лантратов выступает в составе железнодорожников с января 2023 года. За этот период он принял участие в 51 матче во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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