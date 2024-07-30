БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» сообщили, что ведут переговоры с Лантратовым о продлении контракта

В «Локомотиве» сообщили, что ведут переговоры с Лантратовым о продлении контракта
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём Ильёй Лантратовым.

«Работа по переподписанию контракта с Лантратовым идёт. Когда будет нужно, клуб об этом объявит», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лантратов выступает в составе железнодорожников с января 2023 года. За этот период он принял участие в 51 матче во всех турнирах, 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Галактионов: Лантратов — вратарь номер один в «Локомотиве», Митрюшкину надо работать

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android