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Нагорных высказался о возможном трансфере Маркиньоса в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переговоры о переходе полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса.

— Маркиньос переходит в «Локомотив»? Или переговоры зашли в тупик?

— Идёт работа. Переговоры в тупик не зашли.

— «Спартак» хотел его перехватить?

— Не знаю, я не «Спартак», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Ференцварош» сообщил, что Маркиньос покидает клуб.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.