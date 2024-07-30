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Нагорных высказался о возможном трансфере Маркиньоса в «Локомотив»

Нагорных высказался о возможном трансфере Маркиньоса в «Локомотив»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переговоры о переходе полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса.

— Маркиньос переходит в «Локомотив»? Или переговоры зашли в тупик?
— Идёт работа. Переговоры в тупик не зашли.

— «Спартак» хотел его перехватить?
— Не знаю, я не «Спартак», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Ференцварош» сообщил, что Маркиньос покидает клуб.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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