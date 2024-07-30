Президент «Барселоны» попросил болельщика «МЮ» выбросить футболку любимого клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подшутил над болельщиком «Манчестер Юнайтед», захотевшим с ним сфотографироваться.

«Пожалуйста, выбрось эту футболку», — смеясь сказал Лапорта юному болельщику, на котором была надета футболка «красных дьяволов».

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» 18 раз играли друг с другом в своей истории. Каталонский клуб одержал семь побед, в то время как манкунианцы выиграли пять матчей. Ещё шесть раз команды сыграли вничью. Наибольшее количество раз (10) «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» встречались в матчах Лиги чемпионов.

По итогам минувшего сезона «Барселона» набрала 85 очков и заняла второе место в чемпионате Испании. «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков и расположился на восьмой строчке.

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Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: