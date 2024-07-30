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ПАОК объявил о подписании воспитанника «Манчестер Юнайтед» Шоретире

ПАОК объявил о подписании воспитанника «Манчестер Юнайтед» Шоретире
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Греческий ПАОК объявил о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Шолы Шоретире.

Шоретире является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне нападающий сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, включая молодёжные, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

ПАОК стал победителем прошлого сезона греческой Суперлиги, набрав 80 очков.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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