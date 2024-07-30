Гвардиола отреагировал на слова Альвареса, выразившего недовольство своей ролью в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова нападающего «горожан» Хулиана Альвареса, ранее выразившего недовольство своей ролью в клубе.

«Я не думаю о замене [Альвареса]. Знал, что он сказал и что он думает о подобном. Как только он закончит размышлять, его агент позвонит спортивному директору, и мы увидим, что произойдёт.

Знаю, что он хочет играть в важных матчах, но другие футболисты хотят того же. У нас есть 18 или 19 футболистов, которые хотят выходить в важных матчах.

Я читал, что ему нужно подумать об этом. Пускай он поразмыслит об этом, а затем сообщит нам, что намерен сделать», — приводит слова Гвардиолы 90min.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах нападающего заинтересованы мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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