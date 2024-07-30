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«Зенит» — «Факел»: защитник гостей Черов забил гол в свои ворота

«Зенит» — «Факел»: защитник гостей Черов забил гол в свои ворота
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота.

На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Кубка России
Календарь Кубка России
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