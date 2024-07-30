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Полузащитник «Брайтона» Грос станет игроком «Боруссии» — Фабрицио Романо

Полузащитник «Брайтона» Грос станет игроком «Боруссии» — Фабрицио Романо
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33-летний полузащитник «Брайтона» Паскаль Грос станет игроком дортмундской «Боруссии», сообщил известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, документы между клубами будут подписаны в ближайшее время. Сообщается, что «Брайтон» получит за игрока € 7 млн с бонусами.

Грос в прошедшем сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В прошедшем сезоне «Боруссия» заработала 63 очка в Бундеслиге и расположилась на пятой строчке, которая позволила ей принять участие в Лиге чемпионов.

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