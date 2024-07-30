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Антич рассказал о том, как сербы отнеслись к назначению Станковича в «Спартак»

Антич рассказал о том, как сербы отнеслись к назначению Станковича в «Спартак»
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Защитник «Партизана» Никола Антич высказался об отношении сербов к назначению главным тренером «Спартака» Деяна Станковича.

«У него характер победителя, ему желаю в Москве только удачи. В Сербии нормально отнеслись к такому назначению, ведь у «Црвены Звезды» и «Спартака» братские отношения», – приводит слова Антича Metaratings.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах прошлого сезона обязанности главного тренера «Спартака» исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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