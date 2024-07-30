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Зенит — Факел 3:0, результат матча 1-го тура группового этапа Кубка России 30 июля 2024 года

«Зенит» разгромил «Факел» в матче Кубка России
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.

После 1-го тура «Зенит» набрал три очка и занял второе место в группе D. На первой строчке располагается «Рубин» (три очка).

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Оба матча состоялись в Российской Премьер-Лиге. В первом круге сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

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