Результаты матчей игрового дня в Кубке России, 30 июля

Сегодня, 30 июля, в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России состоялось три матча. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.
«Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 1:0.
«Рубин» разгромил «Акрон» со счётом 4:0.
«Зенит» выиграл у «Факела» со счётом 3:0.
Также состоялось пять матчей в 1/256 финала Кубка России.
2DROTS победил «Строгино» со счётом 1:0.
«Лада-Тольятти» оказалась сильнее «Оргэнергострой» (3:3, 3:4 пен.).
«Уралец-ТС» обыграл «Ильпар» со счётом 2:0.
«Кубань Холдинг» выиграл у «Дружбы» со счётом 2:1.
«Динамо» из Вологды победило «Череповец-СШОР Витязь» со счётом 1:0.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.
Самые титулованные футбольные клубы России:
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