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Результаты матчей игрового дня в Кубке России, 30 июля

Результаты матчей игрового дня в Кубке России, 30 июля
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Сегодня, 30 июля, в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России состоялось три матча. Предлагаем вам ознакомиться с их результатами.

«Локомотив» обыграл «Ростов» со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Раков – 78'    

«Рубин» разгромил «Акрон» со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Кузнецов – 8'     2:0 Рожков – 49'     3:0 Юкич – 75'     4:0 Иву – 80'    

«Зенит» выиграл у «Факела» со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

Также состоялось пять матчей в 1/256 финала Кубка России.

2DROTS победил «Строгино» со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Строгино
Москва
1:0 Терехов – 90+2'    

«Лада-Тольятти» оказалась сильнее «Оргэнергострой» (3:3, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Оргэнергострой
Димитровград
Окончен
3 : 3
3 : 4
Лада-Тольятти
Тольятти
1:0 Шагеев – 15'     1:1 Босов – 37'     2:1     2:2 Сорокин – 56'     2:3 Махмутов – 64'     3:3 Кузнецов – 90+4'    

«Уралец-ТС» обыграл «Ильпар» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Ильпар
Ильинский
Окончен
0 : 2
Уралец-ТС
Нижний Тагил
0:1     0:2 Смольников – 85'    

«Кубань Холдинг» выиграл у «Дружбы» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Кубань Холдинг
Павловская
Окончен
2 : 1
Дружба
Майкоп
1:0 Ревазов – 27'     2:0 Ревазов – 57'     2:1 Оразаев – 77'    

«Динамо» из Вологды победило «Череповец-СШОР Витязь» со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Череповец-СШОР Витязь
Череповец
Окончен
0 : 1
Динамо Вг
Вологда
0:1 Долгов – 52'    

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

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