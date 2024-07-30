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Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании защитника сборной Грузии

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании защитника сборной Грузии
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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе в команду защитника сборной Грузии Джемала Табидзе на правах свободного агента.

«На клубном уровне Джемал выступал за грузинский «Сабуртало», затем – в молодёжной команде бельгийского «Гента». В карьере Табидзе были и российские клубы РПЛ – «Урал» и «Уфа»

В составе тбилисского «Динамо» он выигрывал чемпионат и Суперкубок Грузии. В 2022 году был признан лучшим защитником чемпионата страны.

Последним клубом 28-летнего защитника до перехода в махачкалинское «Динамо» был «Панетоликос» из греческой Суперлиги», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Табидзе входил в заявку сборной Грузии на Евро-2024. Защитник провёл за сборную 15 матчей, в которых забил один гол.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Махачкалинское «Динамо» после двух туров нового сезона РПЛ набрало два очка и занимает 12-е место.

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