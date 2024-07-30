Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетико» близок к подписанию Галлахера из «Челси», трансфер почти согласован — источник

Мадридский «Атлетико» близок к подписанию 24-летнего полузащитника «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера, сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубы очень близки к заключению сделки. «Атлетико» предложит «Челси» € 30 млн и бонусы. Сообщается, что футболист готов к переходу и ждёт согласования трансфера.

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть «Челси» из-за прихода нового тренера клуба Энцо Марески. Англичанин считает, что игра, которую проповедует специалист, не подходит ему.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.