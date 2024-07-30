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«Фламенго» готов ждать решения «Зенита» по Клаудиньо только до конца недели — VamoFutebol

«Фламенго» готов ждать решения «Зенита» по Клаудиньо только до конца недели — VamoFutebol
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Руководство «Фламенго» готово подождать решения санкт-петербургского «Зенита» по трансферу атакующего полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо только до конца нынешней недели. Об этом сообщает VamoFutebol.

По информации источника, в бразильском клубе считают, что они сделали всё возможное для осуществления трансфера полузащитника российского клуба. Ранее Клаудиньо уже подписал с «Фламенго» пятилетний контракт, однако «Зенит» изменил требования, касающиеся суммы трансфера.

Подчёркивается, что «Фламенго» будет рассматривать другие варианты, если не удастся подписать Клаудиньо.

Ранее появлялись сведения, что сине-бело-голубые сначала согласились на предложение бразильского клуба в размере € 18 млн, однако потом отказались от него.

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