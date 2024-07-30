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«Спартак» может приобрести правого вингера «Ривер Плейт» за € 15 млн — источник

«Спартак» может приобрести правого вингера «Ривер Плейт» за € 15 млн — источник
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23-летний правый вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари может стать игроком «Спартака», сообщает Transfermarkt.

По информации источника, московский клуб проявляет интерес к футболисту. Аргентинцы готовы отпустить игрока за € 15 млн. Сообщается, что «Спартак» готов отдать эту сумму за Солари.

Ранее красно-белые приобрели у «Ривер Плейт» полузащитника Эсекьеля Барко за € 14 млн. Игрок уже дебютировал за команду и забил гол в первом же матче.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за аргентинцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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