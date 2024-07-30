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Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля
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Сегодня, 30 июля, состоялись ответные встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 30 июля:

19:00 мск. «Карабах» – «Линкольн» – 5:0;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
5 : 0
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
1:0 Жунинью – 17'     2:0 Жунинью – 31'     3:0 Жунинью – 44'     4:0 Бензия – 66'     5:0 Андраде – 73'    

20:00 мск. «Фенербахче» – «Лугано» – 2:1;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Лугано
Лугано, Швейцария
0:1 Махмуд – 7'     1:1 Джеко – 59'     2:1 Шиманьски – 90+3'    

20:00 мск. «Спарта» Прага – «Шэмрок Роверс» – 4:2;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 2
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Олатунджи – 29'     1:1 Грин – 32'     2:1 Росс – 41'     2:2 Грин – 47'     3:2 Сёренсен – 48'     4:2 Туци – 71'    

20:00 мск. «Петрокуб» – АПОЭЛ – 1:1;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Окончен
1 : 1
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Платика – 60'     1:1 Маркиньос – 66'    

21:00 мск. ТНС – «Ференцварош» – 1:2;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Окончен
1 : 2
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Закариассен – 43'     0:2 Ромменс – 62'     1:2 Дэниелс – 90+1'    

21:30 мск. «Слован» Братислава – «Целе» – 5:0;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
5 : 0
Целе
Целе, Словения
1:0 Толич – 17'     2:0 Стрелец – 30'     3:0 Мак – 60'     4:0 Стрелец – 72'     5:0 Барсегян – 75'    
Удаления: нет / Вуклишевич – 16'

21:45 мск. «КИ Клаксвик» – «Мальмё» – 3:2.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2024, вторник. 21:45 МСК
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Окончен
3 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Бернтссон – 2'     1:1 Болин – 13'     1:2 Кристиансен – 59'     2:2 Фредриксберг – 65'     3:2 Фредриксберг – 90+5'    

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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