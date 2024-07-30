Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля

Сегодня, 30 июля, состоялись ответные встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Все матчи 30 июля:
19:00 мск. «Карабах» – «Линкольн» – 5:0;
20:00 мск. «Фенербахче» – «Лугано» – 2:1;
20:00 мск. «Спарта» Прага – «Шэмрок Роверс» – 4:2;
20:00 мск. «Петрокуб» – АПОЭЛ – 1:1;
21:00 мск. ТНС – «Ференцварош» – 1:2;
21:30 мск. «Слован» Братислава – «Целе» – 5:0;
21:45 мск. «КИ Клаксвик» – «Мальмё» – 3:2.
Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
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