Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0),

«Эмоции и ощущения после победы над «Факелом» классные. Особенно приятно было видеть фанатов за воротами, поддержка космическая. Очень рад, что победили, хотя игра складывалась сначала сложно — не могли нащупать моменты. Хорошо, что сломили сопротивление и довели дело до победы.

После второго гола появилось ощущение, что игра сделана, стало полегче. Давно ждал «Вираж» за воротами, я играл только против «Зенита, когда он был — года три назад. Он особенно помогал в первом тайме, когда у команды что-то не получалось», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.