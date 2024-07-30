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Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России

Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0),

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Эмоции и ощущения после победы над «Факелом» классные. Особенно приятно было видеть фанатов за воротами, поддержка космическая. Очень рад, что победили, хотя игра складывалась сначала сложно — не могли нащупать моменты. Хорошо, что сломили сопротивление и довели дело до победы.

После второго гола появилось ощущение, что игра сделана, стало полегче. Давно ждал «Вираж» за воротами, я играл только против «Зенита, когда он был — года три назад. Он особенно помогал в первом тайме, когда у команды что-то не получалось», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Турнирная сетка Кубка России
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