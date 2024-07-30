БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов поделился впечатлениями от крупной победы над «Факелом»

Вратарь «Зенита» Адамов поделился впечатлениями от крупной победы над «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о минувшем матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые обыграли «Факел» со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Впечатления от матча с «Факелом» отличные, особенно от победы дома. Что касается игры, то она долго тянулась, но самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков.

В первом тайме мяча практически не касался, а во втором пришлось поддерживать и подсказывать партнёрам, чтобы быть в игре. Понятное дело, что тяжело, когда у твоих ворот нет моментов, но в паре эпизодов вступил в игру и был к этому готов. В моменте при выходе один на один сделал свою работу и выдохнул», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android