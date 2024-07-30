Вратарь «Зенита» Адамов поделился впечатлениями от крупной победы над «Факелом»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о минувшем матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые обыграли «Факел» со счётом 3:0.

«Впечатления от матча с «Факелом» отличные, особенно от победы дома. Что касается игры, то она долго тянулась, но самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков.

В первом тайме мяча практически не касался, а во втором пришлось поддерживать и подсказывать партнёрам, чтобы быть в игре. Понятное дело, что тяжело, когда у твоих ворот нет моментов, но в паре эпизодов вступил в игру и был к этому готов. В моменте при выходе один на один сделал свою работу и выдохнул», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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