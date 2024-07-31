Результаты матчей 3-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 30 июля

30 июля состоялся 2-й тур группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. Было сыграно восемь матчей. Они прошли в группах А, B, C и D.
Сборная Египта обыграла Испанию со счётом 2:1.
Узбекистан сыграл вничью с Доминиканской Республикой (1:1).
Сборная Аргентины обыграла Украину со счётом 2:0.
Сборная Марокко выиграла у Ирака со счётом 3:0.
Сборная США разгромила Гвинею со счётом 3:0.
Франция обыграла Новую Зеландию со счётом 3:0.
Парагвай победил Мали со счётом 1:0.
Япония обыграла Израиль со счётом 1:0.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
Супермаркет в Олимпийской деревне:
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