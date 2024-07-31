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Результаты матчей 3-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 30 июля

Результаты матчей 3-го тура группового этапа олимпийского турнира по футболу 30 июля
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30 июля состоялся 2-й тур группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024. Было сыграно восемь матчей. Они прошли в группах А, B, C и D.

Сборная Египта обыграла Испанию со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Испания U23
Окончен
1 : 2
Египет U23
0:1 Адель – 40'     0:2 Адель – 62'     1:2 Омородион – 90'    

Узбекистан сыграл вничью с Доминиканской Республикой (1:1).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Доминиканская Республика U23
Окончен
1 : 1
Узбекистан U23
1:0 Нуньес – 51'     1:1 Одилов – 58'    

Сборная Аргентины обыграла Украину со счётом 2:0.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Украина U23
Окончен
0 : 2
Аргентина U23
0:1 Альмада – 47'     0:2 Эчеверри – 90+1'    

Сборная Марокко выиграла у Ирака со счётом 3:0.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Марокко U23
Окончен
3 : 0
Ирак U23
1:0 Ричардсон – 19'     2:0 Рахими – 28'     3:0 Абде – 36'    

Сборная США разгромила Гвинею со счётом 3:0.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
США U23
Окончен
3 : 0
Гвинея U23
1:0 Михайлович – 14'     2:0 Паредес – 31'     3:0 Паредес – 75'    

Франция обыграла Новую Зеландию со счётом 3:0.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Новая Зеландия U23
Окончен
0 : 3
Франция U23
0:1 Матета – 19'     0:2 Дуэ – 71'     0:3 Калимуэндо – 74'    

Парагвай победил Мали со счётом 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Парагвай U23
Окончен
1 : 0
Мали U23
1:0 Fernandez – 5'    

Япония обыграла Израиль со счётом 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Израиль U23
Окончен
0 : 1
Япония U23
0:1 Хосоя – 90+1'    

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Календарь группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде-2024
Турнирная таблица Олимпиады-2024 по футболу
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