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Парагвай — Мали — результат матча 31 июля 2024 года, счёт 1:0, футбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Парагвая обыграла Мали в матче Олипиады-2024
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Завершился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Парагвая и Мали. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парагвайцы одержали победу — 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Парагвай U23
Окончен
1 : 0
Мали U23
1:0 Fernandez – 5'    

Единственный гол в игре забил парагвайский нападающий Марсело Фернандес, которому ассистировал Марсело Перес. Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна провёл на поле весь матч.

По итогам группового этапа Парагвай занял второе место, набрав шесть очков, и вышел в плей-офф.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Турнирная таблица Олимпиады-2024 (футбол)
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