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Израиль — Япония — результат матча 30 июля 2024 года, счёт 0:1, футбол, Олимпиада-2024 в Париже

Япония победила Израиль в матче Олимпиады-2024
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Завершился матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались участники группы D сборные Израиля и Японии. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Японцы одержали победу — 1:0.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Израиль U23
Окончен
0 : 1
Япония U23
0:1 Хосоя – 90+1'    

Единственный гол в матче на 90+1-й минуте забил японский нападающий Мао Хосоя.

По итогам группового этапа Япония заняла первое место, набрав девять очков, и вышла в плей-офф. Израиль набрал одно очко и занял последнее место в группе D.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Турнирная таблица Олимпиады-2024 (футбол)
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