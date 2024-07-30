Игрок «Факела» Альшин: сезон начали неудачно — опять наступили на те же грабли

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин высказался о старте сезона для воронежского клуба.

«Все понимаем, что начали сезон неудачно. Мы уже через это проходили, опять наступили на те же грабли, поэтому сделаем выводы. Но далее у нас дома игра с «Краснодаром», где будем максимально выжимать и кровь из носа побеждать и биться. Я считаю, что должна быть совсем другая игра с «Краснодаром», — передаёт слова Альшина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 30 июля, в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России воронежский клуб уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:3. На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.

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